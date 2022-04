Corte total com a Rússia pode levar Brent aos 185 dólares, diz JPMorgan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sanções mais apertadas por parte da União Europeia em relação às importações de petróleo russo poderão conduzir a um agravamento mais expressivo dos preços da matéria-prima, levando o "ouro negro" para novos máximos.

Segundo as previsões do JPMorgan, uma proibição total e imediata das importações de petróleo proveniente da Rússia poderia resultar na redução de mais de quatro milhões de barris de petróleo diários, acelerando a escalada das cotações do Brent até aos 185 dólares, num cenário mais agressivo.

Citada pela agência Bloomberg, a analista Natasha Kaneva realça ainda que não haveria apetite ou tempo suficiente para redirecionar estes barris para a China e para a Índia.

Apesar das perspetivas mais pessimistas num cenário de rutura abrupta com a Rússia, a mesma responsável esclarece que uma redução gradual ao longo de quatro meses não teria impacto significativo nos preços.

O cenário central do JPMorgan aponta, porém, para uma redução das importações russas na ordem dos 2,1 milhões de barris diárias até ao final do ano. Já para este mês, as perspetivas são de uma queda das exportações russas na casa dos 1,5 milhões de barris diários, 25% menos que era antecipado inicialmente.