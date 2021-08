Cotação do crude também dita procura por açúcar

A debilidade do real brasileiro pode comprometer o aumento dos preços do café, ao passo que o preço do crude influenciará a procura por açúcar para etanol, sublinha Henrique Tomé, analista da XTB.

