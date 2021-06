Há ou não um superciclo a formar-se nas “commodities”?

Do aço ao cobre, passando pelo minério de ferro, paládio, milho e petróleo, os preços das matérias-primas têm vindo a disparar em 2021, com alguns produtos a atingirem recordes e outros a fixarem máximos de muitos anos. Estarão estas subidas a sinalizar o início de um novo superciclo, uma escalada temporária impulsionada pelo crescimento no pós-pandemia ou uma megatendência numa altura em que o mundo transita

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...