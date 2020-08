Investidores privados retiram ouro de Hong Kong

Cerca de 10% do ouro armazenado em Hong Kong foi transferido para o estrangeiro no último ano, em particular para Singapura e para a Suíça, diz o Financial Times citando um negociante especializado no armazenamento deste metal precioso.

A motivar estas transferências está a incerteza jurídica e política, intensificada pela lei de segurança nacional para aquele território, imposta por Pequim – e que reforça a influência da China.

Assim, muitos investidores sentem-se inquietos com o clima político e questionam-se sobre o respeito pelo estado de direito, refere o FT.





A nova lei de segurança nacional da China para Hong Kong, recorde-se, foi aprovada a 30 de junho.