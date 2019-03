Irmão do paládio já é o metal mais precioso do mundo

O ródio, um dos três metais do grupo da platina (a par com a platina e o paládio), está a beneficiar da crescente procura por parte do setor automóvel, que usa cada vez mais estes metais nos catalisadores no âmbito das exigências de motores menos poluentes.

Nos metais preciosos, podemos encontrar dois grupos de relevo: o ouro e a prata; e o grupo da platina – composto pela platina, paládio e ródio.

Todos eles têm registado subidas nos últimos tempos e no final do ano passado o grande destaque ia para o paládio por ter superado o valor do ouro. Mas agora o irmão do paládio e da platina está a sobressair neste movimento de escalada e é já o metal precioso com o valor mais alto a nível mundial.

O ródio esteve hoje a subir 2,8% para 2.910 dólares por onça, em Londres, o valor mais elevado dos últimos nove anos – e no acumulado do ano já dispara 18%. Já o paládio negociou nos 1.524,15 dólares por onça, a platina nos 838,30 dólares e o ouro nos 1.282,91 dólares.

A procura crescente por parte do setor automóvel – para o seu uso nos catalisadores dos carros a gasolina, num contexto de maior exigência de corte de emissões poluentes – e o défice de oferta têm estado a contribuir para este cenário.

Além da sua aplicação nos exaustores dos veículos, ao eliminar o óxido de nitrogénio, o ródio é também muito procurado devido às suas propriedades refletoras – em objetos como lanternas, espelhos e acabamentos de joalharia.

O seu nome provém da palavra grega "rosa" e trata-se de um metal que consegue resistir a elevadas temperaturas.

Os principais beneficiários deste "boom" do ródio são os mineiros sul-africanos do setor da platina, que produzem este metal como um subproduto das suas operações, sublinha a Bloomberg. Por isso, a sua valorização tem ajudado a aumentar os lucros de empresas como a Impala Platinum Holdings e a Anglo American Platinum Ltd.

Ainda assim, a oferta global de ródio é de apenas cerca de 760.000 onças (cada onça equivale a 31,1034768 gramas), o que representa um 10.º da produção de paládio, segundo a Johnson Matthey Plc. Isso significa que o mercado do ródio é estreito, sendo mais volátil a oscilações nos preços.