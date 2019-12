Este mês, a OPEP+ anunciou, em Viena, uma redução adicional de 500 mil barris por dia nos primeiros três meses do próximo ano, o que faz com que o corte total da oferta de crude no mercado ascenda a 1,7 milhões de barris por dia.

No entanto, o príncipe saudita Abdulaziz bin Salman surpreendeu o mercado petrolífero ao dizer que, além deste novo corte coletivo, a Arábia Saudita vai prosseguir com "o seu corte voluntário de 400 mil barris".

O ministro adiantou que a Rússia precisa de defender a sua quota de mercado e deixar que as empresas petrolíferas do país desenvolvam novos projetos.Por enquanto, Novak não estipula uma data para a retirada dos cortes de produção, por parte da OPEP+, mas diz que o cartel irá debater este assunto no próximo ano, na sua próxima reunião marcada para o final de março. No próximo ano, o ministro prevê um novo aumento da procura por petróleo.Apesar de ter ajudado a cimentar o entendimento original entre os principais produtores do "ouro negro", a Rússia tem sido incapaz de cumprir com os cortes de produção estipulados pelo cartel há nove meses consecutivos. Em dezembro, por exemplo, o país produziu 11,2 milhões de barris por dia, mais 62 mil do que estava estipulado, segundo os dados da Bloomberg.O maior produtor de petróleo do país, a Rosneft, teceu várias críticas ao mais recente acordo para cortes de produção dos países que pertencem à OPEP+, afirmando que o entendimento apenas beneficia o líder da organização, a Arábia Saudita.