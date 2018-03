Petróleo a subir com olhos postos na produção dos EUA

Depois da queda de mais de 1% desta segunda-feira, o petróleo volta a subir esta terça-feira, 13 de Março, com um ganho ligeiro, com os investidores de olhos postos nas reservas petrolíferas americanas.

Nos EUA, o West Texas Intermediate sobe 0,23% para 61,50 dólares por barril. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações portuguesas, está a subir 0,09% para 65,01 dólares.

O ouro negro tem oscilado entre ganhos e perdas ligeiros, depois de sexta-feira ter registado a subida diária mais acentuada desde Julho de 2017, depois de terem sido publicados dados das reservas dos EUA que acabaram por ficar abaixo do estimado.



A subida dos preços do petróleo esta terça-feira surge numa altura em que as atenções dos investidores estão viradas para as reservas petrolíferas americanas, isto porque as estimativas apontam para um aumento destes inventários.





O governo americano espera que em Abril, em algumas regiões, a produção aumente em 131 mil barris por dia, estimulando os receios de que o aumento das reservas petrolíferas dos EUA afectem os esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados na recução de oferta de petróleo no mercado.





"O mercado do petróleo parece estar cada vez mais abastecido", afirma Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates, à Bloomberg.