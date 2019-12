Esta foi a segunda queda semanal consecutiva nos inventários de petróleo norte-americano, que caíram para um mínimo em dois meses.A reagir a este corte, os preços do petróleo subiram hoje para máximos de setembro. O Brent, ativo negociado em Londres e referência para Portugal, sobe 0,24% para os 68,40 dólares por barril e o norte-americano West Texas Intermediate (WTI) valoriza 0,11% para os 61,83 dólares.Na semana passada, os preços do WTI e do Brent escalaram pela quarta semana consecutiva e preparam-se para terminar o mês de dezembro, com o maior ganho mensal desde janeiro deste ano.Jeffrey Halley, analista da Oanda, em Singapura, disse à Bloomberg que "os preços deverão manter-se bem suportados no início do próximo ano", apesar de não esperar um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China no próximo ano.