Petróleo sobe mais de 2% com dados da OPEP

O petróleo atingiu máximos das últimas duas semanas, isto em função das perspectivas apontarem para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, incluindo a Rússia, tenham conseguido reduzir a oferta mundial de petróleo, o que consequentemente aumenta os preços do ouro negro, segundo a Bloomberg.

Isto depois das previsões apontarem para que as reservas de petróleo dos EUA tenham aumentado em 3,4 milhões de barris na semana passada, o que representa um abrandamento face à semana anterior.





Em Londres, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 2,17% para 67,48 dólares por barril. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) valoriza 2,35% para 63,52 dólares.





A OPEP e os seus parceiros esperam que os mercados regressem a uma situação de equilíbrio por volta do terceiro trimestre deste ano. No mesmo sentido a especulação está também a crescer em relação ao facto de o presidente norte-americano, Donald Trump, poder implementar sanções contra o Irão e a Venezuela, que poderão reduzir a produção de petróleo, de acordo com a PVM Oil Associates Ltd, citada na Bloomberg.