Preço do petróleo pode disparar em 2023 com a redução das exportações russas, avisa AIE

Os preços do petróleo podem disparar no próximo ano em resultado da menor oferta via Rússia (pelas sanções) e da expectativa de uma procura maior do que o esperado, avisou a Agência Internacional de Energia (AIE).



A produção de petróleo pela Rússia - que contrariou as previsões anteriores que apontavam para um colapso este ano - está prestes a afundar 14% no final do primeiro trimestre deste ano, prevê a AIE. Se esta estimativa se concretizar, isto pode reverter a tendência atual nos futuros de petróleo, cujo preço recuou para 80 dólares por barril em Londres depois da pior queda semanal em quatro meses.







Ainda assim, este é um aviso mais brando do que as últimas mensagens da agência, que nas últimas semanas sublinhou o risco de um apertar da procura, apelando à OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para reverter os últimos cortes de produção.



A AIE reconheceu que as exportações russas continuaram a crescer apesar das repetidas previsões de que o boicote internacional reduziria as suas vendas. Mas as exportações de petróleo de Moscovo atingiram um máximo de sete meses, em 8,1 milhões barris por dia em novembro, embora a receita tenha caído devido aos preços mais baixos, segundo o relatório.





A produção russa deverá finalmente começar a apertar este mês, com as sanções da União Europeia pela invasão à Ucrânia.

Assim, a produção vai cair dos níveis atuais de 11,2 milhões de barris por dia para 9,6 milhões de barris no primeiro trimestre.



Ao mesmo tempo, o consumo de gasóleo nas economias emergentes sugere que a procura mundial de petróleo vai crescer a um ritmo mais elevado no próximo ano do que o previsto anteriormente, indica a AIE.

"Embora os preços mais baixos do petróleo sejam um alívio bem-vindo para consumidores prejudicados com o aumento da inflação, o impacto total dos embargos ao petróleo russo está por ver", disse a IEA."À medida que avançamos nos meses de inverno e em direção a um saldo de petróleo mais apertado no segundo trimestre, outra alta dos preços não pode ser descartada", avisa a agência internacional, sediada em Paris.Ao mesmo tempo, a AIE, que aconselha as maiores economias mundiais, reforçou as suas previsões para a procura global de petróleo em 2023 em 300.000 barris por dia, tendo em consideração também o crescimento económico vigoroso na Índia e a resiliência do crescimento económico na China. Assim, o consumo de petróleo deve crescer 1,7 milhões de barris por dia no próximo ano, totalizando uma média de 101,6 milhões por dia.