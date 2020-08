Cobre: Termómetro da economia volta a aquecer

Historicamente, o cobre tem sido um indicador do crescimento económico, sendo mesmo considerado o único metal com doutoramento em Economia. Com a recuperação que se vai fazendo sentir, por conta da reabertura das economias, segue de vento em popa na bolsa.

