UBS: Apostar na platina e ter mais cuidado com o paládio

O UBS estima uma retoma do preço da platina em 2022, mas só quem não é avesso ao risco deve apostar no metal precioso. Já o paládio também deve valorizar, mas, dada a pequena dimensão do seu mercado, o banco suíço considera que só os investidores com elevada tolerância ao risco devem apostar nele.

UBS: Apostar na platina e ter mais cuidado com o paládio









