Washington considera "credível" que Moscovo "roube" trigo ucraniano "para venda"

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken (na foto), considerou hoje "credível" a informação segundo a qual a Rússia "rouba" as exportações de cereais ucranianos, bloqueadas por causa do conflito, "para vendê-los para seu próprio lucro"."Há relatos fiáveis de que a Rússia está a roubar as exportações de grãos da Ucrânia para vender para seu próprio lucro", disse Blinken numa conferência do Departamento de Estado sobre insegurança alimentar decorrente da invasão russa da Ucrânia, acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de "chantagem" para que as sanções internacionais fossem suspensas contra a invasão.Blinken acusou ainda Moscovo de acumular as suas próprias exportações de alimentos, depois de impor um "bloqueio naval no Mar Negro que impede o transporte de colheitas ucranianas" ao redor do mundo.O jornal New York Times informou que Washington alertou 14 países, principalmente em África, em meados de maio, que navios de carga russos estavam a transportar "grãos ucranianos roubados".Antony Blinken mencionou este artigo do diário norte-americano, sem, contudo, confirmar diretamente o alerta dirigido aos países africanos.O embaixador ucraniano em Ancara acusou na sexta-feira a Rússia de "roubar" e exportar cereais ucranianos, em particular para a Turquia.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que 20 a 25 milhões de toneladas de grãos estão atualmente bloqueadas na Ucrânia devido à guerra, um volume que pode triplicar até ao outono."Precisamos de corredores marítimos e estamos a discutir isso com a Turquia e com o Reino Unido", bem como com as Nações Unidas, disse o chefe de Estado.Juntas, a Ucrânia e a Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada do mundo e metade do óleo de girassol, enquanto a Rússia e a sua aliada Bielorrússia são dos maiores produtores mundiais de potássio, um ingrediente-chave de fertilizantes.Contudo, a guerra iniciada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia levou a um aumento nos preços mundiais de cereais e óleos, cujos valores superaram os alcançados durante a primavera árabe de 2011 e os "motins da fome" de 2008.