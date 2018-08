Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Com o petróleo em alta nos mercados, foi a valorização do euro face ao dólar que travou aumentos mais expressivos nos preços dos combustíveis em Portugal.

Os preços dos combustíveis em Portugal deverão voltar a subir na próxima semana, embora se esperem aumentos ligeiros, já que a valorização do euro face ao dólar travou a subida da matéria-prima. A moeda europeia valorizou mais de 1% esta semana face à moeda norte-americana, o que representa o melhor desempenho desde Fevereiro.

A tonelada métrica da gasolina valorizou mais de 2%, em dólares, mas tendo em conta a moeda europeia a variação semanal foi inferior a 1%. No caso do gasóleo o aumento foi ainda mais baixo, pelo que os cálculos apontam para que, a partir da próxima segunda-feira, os preços destes dois combustíveis em Portugal registem aumentos máximos de 0,5 cêntimos por litro.

Esta semana, a gasolina simples sem chumbo de 95 octanas está a ser vendida em Portugal a um preço médio de 1,592 euros, pelo que o preço de venda por litro deverá permanecer abaixo de 1,60 euros por litro.





No que diz respeito ao gasóleo simples, foi vendido esta semana ao preço médio de 1,36 euros, pelo que irá aproximar-se dos máximos fixados em Junho, quando superou os 1,38 euros por litro.









A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.