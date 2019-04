Preços dos combustíveis não mexem na próxima semana

Depois de uma semana marcada pela corrida aos postos de abastecimento por parte dos portugueses devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, a próxima semana será marcada por acalmia. Por um lado, haverá a normalização do fornecimento e por outro os preços dos combustíveis não vão mexer, de acordo com a evolução das matérias-primas e do euro face ao dólar.

Uma vez que os preços dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) não sofreram oscilações significativas, e a cotação média do euro face ao dólar também se manteve estável, os preços dos combustíveis não vão sofrer mexidas. Assim, o preço médio da gasolina simples vai manter-se nos 1,546 euros, segundo os valores médios praticados atualmente no mercado nacional e que constam no site da Direção Geral de Energia e Geologia. Já o preço médio do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,383 euros. A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quarta-feira (faltando um dia de negociação).