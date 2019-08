BNP Paribas: Petróleo tem de afundar até 20 dólares para ser competitivo na mobilidade

Os preços do barril de petróleo terão de descer entre 10 e 20 dólares para que a matéria-prima se mantenha competitiva no que toca ao setor da mobilidade, afirma o BNP Paribas Asset Management num relatório.





Tendo em conta as mudanças "muito dramáticas" na forma como as energias renováveis estão a evoluir, e de mãos dadas com os veículos elétricos, o BNP Paribas antevê que seja necessária uma adaptação do petróleo para se manter relevante no que toca à mobilidade, disse o autor do relatório, Mark Lewis, à CNBC.