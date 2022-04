Brent nos 125 dólares põe em risco financiamento da economia

O Governo antecipa que o preço médio do barril de petróleo fique próximo de 105 dólares este ano. Mas só se o Brent escalar acima dos 125 dólares o financiamento da economia fica sob pressão. Pelo menos de acordo com a análise de sensibilidade aos pressupostos do Orçamento do Estado entregue esta quarta-feira no Parlamento.





