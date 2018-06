EUA pediram à OPEP para aumentar produção e travar preços. Brent cai para mínimos de um mês

O governo dos Estados Unidos terá pedido discretamente à Arábia Saudita e outros produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumentem a sua produção em cerca de um milhão de barris por dia, avança a Bloomberg, citando fontes próximas das conversações.

Segundo essas mesmas fontes, o pedido dos Estados Unidos foi debatido num encontro entre vários ministros da Energia durante o fim-de-semana, no Kuwait. Um comunicado publicado no final dessa reunião prometia esforços para "garantir que fornecimentos de petróleo estáveis sejam disponibilizados em tempo útil para responder à crescente procura e compensar o declínio em algumas partes do mundo".

A solicitação do governo norte-americano surge depois de os preços da gasolina nos Estados Unidos terem atingido o nível mais alto em mais de três anos, aumentando o descontentamento dos cidadãos numa altura em que o país se prepara para as eleições intercalares de Novembro. À administração Trump interessa mais do que nunca manter os eleitores satisfeitos e não penalizar o seu poder de compra.

Esta notícia levou os preços do petróleo a inverterem as subidas ligeiras que registavam nos mercados internacionais. Nesta altura, em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), cai 0,66% para 64,32 dólares, enquanto em Londres, o Brent desvaloriza 1,78% para 73,95 dólares, o valor mais baixo desde 8 de Maio.

Em meados do mês passado, no Twitter, Donald Trump já havia criticado o cartel e denunciado aquilo que considera preços artificialmente "muito elevados".

"Parece que a OPEP está aí outra vez", escreveu o presidente dos Estados Unidos, numa publicação na rede social. "Os preços do petróleo estão artificialmente muito elevados! Não é nada bom e não será aceite!".

No entanto, pouco tempo depois, o governo dos Estados Unidos anunciou a saída do acordo nuclear com o Irão e o restabelecimento de sanções sobre aquele país, o que levou os preços da matéria-prima a dispararem para novos máximos de 2014.

Perante esta subida das cotações, a própria OPEP admitiu reverter gradualmente os cortes à produção iniciados no início de 2017, um assunto que está na agenda do encontro do cartel, em Viena, marcado para 22 e 23 de Junho. O ministro saudita do Petróleo, Khalid Al-Falih, disse no mês passado que o reino partilhava da "ansiedade" dos países consumidores com os elevados preços do petróleo e acrescentou que a OPEP e seus aliados estavam "inclinados" a aumentar a produção.