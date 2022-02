EUA ponderam libertar petróleo das reservas estratégicas devido ao escalar dos preços

A Administração Biden está a ponderar recorrer às suas reservas petrolíferas de emergência, uma vez mais em coordenação com aliados, para conter a forte subida dos preços do crude que se tem observado nos últimos dias devido ao escalar das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, avançou a Bloomberg citando duas fontes conhecedoras do processo.

Apesar de ainda não ter sido tomada qualquer decisão, estão em curso conversações no seio da Administração Biden, estando em cima da mesa um chamado patamar de gatilho – ou seja, um nível de preços a partir do qual poderá ser coordenada uma libertação das reservas estratégicas de petróleo em coordenação com outros países, referiu uma das fontes.

Recorde-se que em novembro passado foi firmado um acordo entre seis países (EUA, Japão, China, Coreia do Sul, Índia e Reino Unido), por proposta dos norte-americanos, no sentido de libertar reservas estratégicas tentar conter a subida dos preços do crude.





No âmbito das deliberações da Casa Branca, dentro do esforço concertado com os referidos cinco países, os EUA podem libertar 50 milhões de barris de crude das suas reservas estratégicas.

Agora, com as cotações do "ouro negro" a dispararem devido à intensificação do conflito entre Moscovo e Kiev, poderá ser hora de avançar com o recurso a essas reservas de emergência.