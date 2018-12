Fecho dos mercados: Tréguas entre EUA e China elevam bolsas e euro. Juros cedem para mínimos e petróleo dispara

As bolsas europeias fecharam com ganhos acentuados, animadas pelo acordo entre EUA e China que suspende a guerra comercial. O petróleo disparou, os juros deslizaram e o euro reforçou-se, tal como o ouro, uma vez que os investidores deixaram de sentir necessidade de se refugiar no dólar.