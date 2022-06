Marcelo saúda "passo importante" de embargo a petróleo russo

Leia Também Líderes europeus chegam a acordo para embargo ao petróleo russo

O Presidente da República saudou hoje o acordo alcançado no Conselho Europeu para embargo a importações de petróleo da Rússia, considerando que "é um passo importante" e "já significa um esforço muito grande".Em declarações aos jornalistas, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à estimativa da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo a qual este embargo "irá efetivamente cortar cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia para a União Europeia até ao final do ano"."É como tudo. A união de 90% é melhor do que não haver nenhuma. O ideal seria 100%, mas se for 90% ou 95%, ou 94% ou 96%, já significa um esforço muito grande dentro da União Europeia", considerou o chefe de Estado.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "é um passo importante que foi dado". "Até agora não havia esse passo. É preciso ver que se discutia o problema do embargo do petróleo há praticamente um mês ou um mês e meio. Um mês e meio depois ou um mês depois, foi possível aprovar", assinalou.Na segunda-feira, os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegaram a acordo para um embargo ao petróleo russo que "abrange imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo à Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para a sua máquina de guerra", anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu também na sua conta oficial no Twitter que dentro de seis meses este embargo representará "cerca de 90%" das importações de petróleo da Rússia, mesmo com as alterações e exceções temporárias introduzidas, com o embargo numa primeira fase a aplicar-se apenas a importações por via marítima.