Menor procura mundial alivia preço do petróleo. OPEP recomenda vigilância

Os maiores produtores de petróleo do mundo estão cautelosos em relação à procura pela matéria-prima apesar do disparo nos preços. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reviu em baixa as estimativas para o consumo de petróleo este ano, no seu relatório mensal, e recomendou aos membros que estejam "vigilantes" em relação ao mercado.O cartel atualizou a estimativa que a procura mundial para 5,8 milhões de barris por dia em 2021, abaixo dos 5,96 milhões previstos anteriormente, numa revisão em baixa causada pelo consumo nos primeiros nove meses do ano ter sido inferior ao esperado e apesar de o grupo estar mais confiante em relação ao quarto trimestre do ano.A escalada dos preços do gás natural para máximos de sempre poderá levar os consumidores a recorrer ao petróleo ao longo dos próximos meses, acrescenta a OPEP. "Olhando para o futuro, apesar das expectativas de uma recuperação sazonal na procura de petróleo para aquecimento, bem como de uma possível mudança do gás natural para combustíveis líquidos, espera-se que os mercados de produtos (petrolíferos) sofram alguma fraqueza durante o próximo inverno", refere.Apesar disso, a atualização das projeções foi acompanhada de um aviso aos produtores para que se mantenham "vigilantes em relação aos fundamentais do mercado". Os preços recuaram após o alerta: o brent, negociado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas, cede 0,71% para 82,83 dólares por barril, enquanto o crude WTI desliza 0,61% para 80,15 dólares nos EUA.O grupo, bem como os aliados liderados pela Rússia conhecidos como OPEP+, tem levado a cabo uma estratégia de contenção na produção para controlar os preços e garantiu que enquanto os mercados petrolíferos continuarem afetados pela pandemia de covid-19, irá monitorizar o mercado. Na última reunião, a 4 de outubro, definiram como meta aumentar a produção em 400 mil barris por dia, apesar da pressão de alguns produtores para um reforço superior.