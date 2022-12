O ano em que o petróleo disparou, caiu, tremeu e se fragilizou

No ano passado, quase todos os segmentos do setor das matérias-primas registaram ganhos – e as grandes vedetas, que mais retornos geraram aos investidores, foram as "commodities" da energia, com o petróleo no pódio das maiores valorizações. E tudo apontava para que, em 2022, o crude tivesse mais um ano em cheio. Mas não foi isso que sucedeu.