OPEP espera excedente de petróleo no mercado já este trimestre

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que o mercado entre em excedente já este trimestre, depois de ter reduzido as expectativas para a procura desta matéria-prima.No relatório mensal de agosto, a OPEP indica que cortou em 1,24 milhões de barris por dia as expectativas para a quantidade de crude que vai ser necessário produzir este trimestre, para 28,27 milhões de barris diários. Este valor é inferior em 570 mil barris por dia ao que os 13 membros da organização produziram em julho.Esta é uma análise que vai contra as expectativas da Agência Internacional de Energia (AIE) que espera um aumento do uso de petróleo em 380 mil barris por dia no resto do ano, principalmente para a produção de energia, uma vez que os preços do gás estão cada vez mais elevados e este "ouro negro" se apresenta como uma alternativa.Na última reunião no início de agosto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) surpreendeu ao anunciar um aumento da produção de apenas 100 mil barris por dia em setembro, apesar de repetidos pedidos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma maior abertura das torneiras, na sequência de uma visita à Arábia Saudita.O departamento de "research" da OPEP reduziu assim as previsões para a procura mundial de petróleo este trimestre em 720 mil barris diários e reviu em alta as projeções para a oferta de países fora do cartel em 520 mil barris por dia.Depois do anúncio o petróleo negociado tanto em Londres como em Nova Iorque está a registar ganhos. O West Texas Intermediate, referência para os Estados Unidos, ganha 1,19% para 93,02 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para a Europa, sobe 1,09% para 98,46 dólares por barril.