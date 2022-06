OPEP+ vai discutir reforço da produção diária em 600 mil barris de petróleo

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (grupo OPEP+) vão discutir uma proposta para aumentar a produção em julho e agosto em cerca de 50% face ao reforço dos meses mais recentes, avança a Bloomberg citando delegados que falaram sob anonimato.





Os ministros dos países da OPEP+ vão debater uma proposta de aumentar em cerca de 600 mil barris de petróleo diários a produção em julho e agosto, quase mais 50% do que os 432 mil barris por dia que foram acordados nos últimos meses.O cartel e os seus aliados tem mantido o plano inicial de aumento gradual da produção apesar da invasão da Ucrânia, que fez aumentar os preços do crude nos mercados internacionais.A OPEP+ tem, aliás, evitado discutir a questão ucraniana nas suas reuniões, argumentando que se trata de uma questão política e não de mercado.Para que seja aprovado o reforço do aumento de crude colocado no mercado - o que poderá travar a escalada dos preços - terá de ser aprovado por todos os membros da OPEP+, incluindo a Rússia.Em cima da mesa poderá estar, no entanto, também a suspensão da Rússia do acordo para o aumento de oferta de petróleo, segundo o The Wall Street Journal.O Financial Times, por seu turno, indicava que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estariam dispostos a compensar a lacuna na oferta de petróleo russo, aumentando as suas quotas na produção do cartel.