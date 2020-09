Pandemia leva a “declínio secular” da procura de petróleo

As mudanças de hábitos dos consumidores e as novas políticas energéticas podem levar à quebra de 50% no consumo de petróleo até 2050, segundo as estimativas da BP.

Pandemia leva a “declínio secular” da procura de petróleo









