Petróleo afunda mais de 7% para mínimos de Agosto de 2017

O petróleo está a acentuar a descida nos mercados internacionais, negociando em mínimos de 16 meses em Nova Iorque.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI) desvaloriza 7,40% para 46,19 dólares, depois de já ter afundado um máximo de 8,20% para 45,79 dólares, o valor mais baixo desde Agosto do ano passado.

Em Londres, o Brent, que serve de referência às importações europeias, recua 5,55% para 56,30 dólares, o valor mais baixo desde Outubro de 2017.

A penalizar a matéria-prima estão as perspectivas de um aumento da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos, assim como os crescentes receios em torno do crescimento global, acentuados esta terça-feira após um discurso do presidente chinês Xi Jinping, em Pequim, em que o chefe de Estado revelou uma postura mais combativa em relação ao seu homólogo norte-americano Donald Trump, o que aumentou a ansiedade do mercado.

Por outro lado, acentuaram-se esta semana os receios em torno do excesso de oferta a nível global, depois de um relatório do governo norte-americano ter antecipado um aumento da produção de petróleo de xisto no país.



Também na Rússia, o ministro da Energia Alexander Novak avançou que a produção de petróleo está a aumentar, ainda que Moscovo se esteja a preparar para implementar os cortes acordados em Viena, pela OPEP+.