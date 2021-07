Petróleo continua a cair e agora é devido a receios de mais crude no mercado

Os preços do petróleo já estiveram hoje a subir, mas entretanto inverteram para terreno negativo, tal como aconteceu ontem. E se ontem a queda se deveu ao facto de os investidores terem aproveitado para proceder à tomada de mais-valias, atendendo ao aumento de preços, hoje a justificação para a queda é outra.

Desde o anúncio do cancelamento da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (a chamada OPEP+), na segunda-feira, os intervenientes de mercado estavam preocupados com a possibilidade de o cartel e seus aliados não definirem um volume de mais entrada de crude no mercado a partir de agosto – algo essencial numa altura em que a oferta não está a acompanhar o aumento da procura e em que os preços continuam a subir, intensificando as pressões inflacionistas.

Mas hoje surgiram outras nuvens no horizonte. É que começa a recear-se que haja países que aproveitem esta ausência de acordo para começarem a produzir "à grande", já que a sua produção está espartilhada há muito tempo devido ao pacto de corte da oferta e quererão capitalizar a atual retoma da procura.

"Existe uma crescente ideia de que a desarticulação na OPEP não é necessariamente um fator de sustentação para os preços, porque o verdadeiro risco é o de que tudo se desmorone. E isso significaria liberdade (de produção) para todos e muito mais petróleo a entrar, potencialmente, no mercado", comentou à Reuters um partner da Again Capital, John Kilduff.

O mercado petrolífero tem estado bastante volátil esta semana, depois da discórdia no seio da OPEP+, mais concretamente entre dois produtores do cartel: a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU - que querem uma alteração no volume-base a partir do qual se determina a sua quota de produção).

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em agosto, que ontem chegou a máximos de Novembro de 2014 antes de inverter para o vermelho, cede agora 2,32% para 71,67 dólares por barril.

Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 1,56% para 73,37 dólares – isto após já ter negociado no valor mais alto desde outubro de 2018.



EAU bloqueiam acordo

Recorde-se que, devido à força de bloqueio dos Emirados Árabes Unidos, a OPEP+ cancelou na segunda-feira aquela que seria a terceira reunião para tentar chegar a acordo sobre o rumo a dar à sua política de produção a partir de agosto.

Como todos os acordos da OPEP+ requerem uma aprovação por unanimidade, a reunião de dia 5 foi cancelada por ainda não haver luz verde à vista. E não foi agendada data para uma próxima reunião. A Rússia está a tentar mediar um entendimento entre a Arábia Saudita e os Emirados, mas o desacordo continua evidente.

"A preocupação da OPEP+ em aumentar os níveis de produção prende-se com o facto de estarmos perante um período de transição, em que a oferta deverá acompanhar a procura. A OPEP+ quer impedir que surjam grandes divergências, evitando assim subidas abruptas nos preços do petróleo", sublinha Henrique Tomé, analista da XTB, na sua análise diária.



O que está em causa

A OPEP+ pretende lançar mais crude no mercado em agosto e prolongar a duração deste acordo de corte da produção – mas os EAU discordam desta extensão do pacto nos atuais moldes.

Depois de colocarem no mercado mais 2,1 milhões de barris por dia nos primeiros sete meses do ano, a proposta que a OPEP+ quer ver avançar aponta para um aumento das exportações em mais dois milhões de barris diários entre agosto e dezembro. Ou seja, 400.000 barris por dia em cada mês – prosseguindo assim o movimento de abertura das suas torneiras, mas de forma gradual.

Além disso, está também em cima da mesa a possibilidade de o acordo de corte da oferta poder ir além de abril de 2022 – para que não entrem até essa data no mercado os quase seis milhões de barris que os membros da OPEP+ ainda mantêm no subsolo. Só que os Emirados Árabes Unidos não se mostram satisfeitos com a possibilidade de este acordo vigorar até ao final do próximo ano nos moldes em que está definido.

Os EAU só darão luz verde à extensão se houver uma revisão da base de referência dos cortes, isto é, o nível de produção a partir do qual se calculam as reduções de cada país.

Os EAU querem que a sua produção de base seja de 3,8 milhões de barris por dia e não os 3,168 milhões de barris diários definidos. Se a redução que lhe couber for calculada a partir de uma baseline superior, os EAU não terão de proceder a um corte tão pronunciado.E é precisamente isso que desejam, já que têm planos ambiciosos de aumento da produção depois de terem investido milhares de milhões de dólares no reforço da sua capacidade. Mas o acordo de retirada de crude que vigora deixou-os com cerca de 30% da sua capacidade parada.