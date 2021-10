Petróleo em máximos de 2014 nos EUA com expectativa de status quo da OPEP+

As cotações do crude estão a negociar em alta, impulsionadas pelo facto de o comité ministerial de monitorização conjunta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) ter recomendado que se mantenha o plano de abertura gradual das torneiras.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em novembro avança 1,71% para 77,16 dólares por barril, o valor mais alto desde finais de 2014. Ou seja, em quase sete anos.

Já o contrato de novembro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 1,73% para 80,64 dólares, em máximos de três anos.

O grupo de produtores, que hoje se reúne, deverá manter o atual plano delineado em julho de aumentar a oferta em 400.000 barris por dia, todos os meses, até ao final do ano. Isto numa altura em que a procura está a superar grandemente a oferta.





Os ministros da OPEP+ tomarão a sua decisão mais ao final do dia, mas os delegados que falaram com a Bloomberg afirmaram que tudo aponta para que o cartel e os seus aliados, onde se inclui a Rússia, deverão seguir as recomendações do painel.

Circulava a ideia, na semana passada, de que a OPEP+ poderia decidir-se por um reforço da abertura de torneiras em novembro, mas agora tudo aponta para que se mantenha o status quo.





(notícia atualizada)