Petróleo enfrenta mês caótico devido a riscos geopolíticos

Queda da produção de petróleo da Venezuela, interrupção das exportações de petróleo do Irão devido a sanções, pressão da Arábia Saudita por preços ainda mais altos, negociações de paz com a Coreia do Norte: as próximas semanas trazem uma série de riscos para o mercado de petróleo.

O "bónus" geopolítico já ajudou a elevar os preços do petróleo ao nível mais elevado em três anos. Várias datas próximas poderão gerar um impacto significativo na oferta e na procura global por petróleo, ou pelo menos elevar o risco de um tweet presidencial capaz de agitar o mercado.

Sanções ao Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia hoje se vai retirar o país do acordo nuclear com o Irão e restabelecer as restrições às remessas do terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Trata-se de uma decisão que poderia remover uma grande fatia da oferta do mercado - cerca de 1 milhão de barris por dia, segundo o regime de sanções anterior - e aumentar ainda mais as tensões regionais.

"Na nossa opinião, a decisão do presidente Trump sobre a desistência provavelmente apresentará os maiores riscos de alta e de baixa para os preços do petróleo nos próximos 11 dias", escreveram analistas do Standard Chartered num relatório publicado a 2 de Maio.







Eleição venezuelana

O colapso económico já afectou fortemente a produção de petróleo deste membro sul-americano da OPEP. A situação pode piorar ainda mais se os EUA encontrarem motivos para questionar a legitimidade da eleição presidencial de 20 de Maio e para impor sanções ao petróleo.

"Se me perguntar qual é o maior risco de distúrbio geopolítico para a oferta de petróleo entre hoje e Dezembro, eu diria Venezuela", disse Bob McNally, presidente da Rapidan Energy Group.







Cimeira com Coreia do Norte

A repentina trégua entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, não afecta diretamente o mercado de petróleo, mas há muito em jogo numa região que ainda é a maior fonte de crescimento da procura.

Há pouco risco avaliado no preço actualmente, e a cimeira entre os dois líderes planeada para o começo de Junho só movimentará o mercado se for um enorme fracasso, disse McNally. Se Trump sair da reunião afirmando que Kim foi insensato e que será preciso "fazer isso da maneira mais difícil", a situação geraria pessimismo para o petróleo, disse. A região do Nordeste da Ásia gera 20% do PIB mundial e responde por uma parcela significativa do crescimento da procura por petróleo.

Pressão saudita

Os cortes de produção da OPEP e da Rússia praticamente atingiram o objectivo principal de eliminar os stocks excedentes de petróleo. No entanto, o membro mais importante do grupo, a Arábia Saudita, afirma que o trabalho não terminou e defende uma pressão para restringir ainda mais o mercado e elevar os preços.

As semanas que antecedem a reunião da OPEP de 22 de Junho podem trazer mais retórica optimista do ministro de Energia e Indústria saudita, Khalid Al-Falih. O reino precisa ganhar 88 dólares por barril para equilibrar o orçamento nacional neste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional, um aumento de 26% em relação a outubro. Os preços mais altos também facilitariam o caminho para os ambiciosos planos do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman para modernizar e diversificar a economia do reino.