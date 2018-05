Petróleo supera 80 dólares por barril pela primeira vez desde 2014

Continua a acentuar-se a tendência de valorização do petróleo nos mercados internacionais. Esta manhã, o Brent do Mar do Norte superou mesmo os 80 dólares por barril, um patamar que não era alcançado desde Novembro de 2014. O crude negociado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais mantém assim a toada de subidas, isto depois de ter valorizado 52% em 2016 e 18% em 2017.





Em Nova Iorque, também o West Texas Intermediate (WTI) transacciona em máximos de Novembro de 2014, estando a subir 0,73% para 72,01 dólares, enquanto o Brent está nesta altura a somar 0,58% para 79,74 dólares.