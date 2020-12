Europa em mínimos de duas semanas e Brent em máximos de março acima dos 50 dólares

há 39 min. 17h36

Europa cai com retoma lenta e dificuldades no acordo comercial do pós-Brexit

As bolsas europeias encerraram quase generalizadamente em baixa, pressionadas sobretudo pelo setor financeiro, numa altura em que as dificuldades de se chegar a um acordo comercial no âmbito do Brexit continuam a pesar no sentimento dos investidores.

O facto de o Banco Central Europeu ter reforçado as medidas de combate à crise do coronavírus, com um incremento dos apoios, deu um impulso inicial às bolsas, mas não foi suficiente para as manter em terreno positivo.

O Stoxx 600 encerrou a ceder 0,31% para 393,60 pontos, em mínimos de duas semanas. Apesar do ânimo decorrente do reforço dos apoios do BCE, a banca perdeu gás com a perspetiva avançada pela autoridade monetária europeia de uma retoma mais lenta do crescimento no próximo ano.

Com efeito, a banca sobressaiu com a maior descida setorial na Europa, com um recuo agregado de 2,1%, arrastada pelas quedas das instituições financeiras britânicas num momento em que parece menos provável um acordo comercial de pós-Brexit.

Além disso, "os banqueiros centrais inundaram os balanços dos bancos, mas esse dinheiro não está a fluir normalmente na economia. Por outras palavras, a quantidade de dinheiro aumentou, mas a velocidade da sua circulação diminuiu, retirando-lhe impacto económico", comentou à Reuters um estratega da Fisher Investments, Aaron Anderson.

As perdas da retalhista britânica Ocado, que afundou 7,2% depois de reportar uma desaceleração do crescimento, contagiaram todo o setor do Velho Continente, que cedeu assim 1,5%.

Já a energia destacou-se entre as valorizações setoriais desta quinta-feira, com uma subida de 1,5%, num dia de fortes ganhos do petróleo.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax perdeu 0,3%, o italiano FTSEMIB resvalou 0,2% e o espanhol IBEX 35 deslizou 0,6%. Em Amesterdão, o AEX registou um decréscimo de 0,3%.

Em contraciclo estiveram o francês CAC-40, que valorizou 0,1%, e o britânico FTSE 100, que subiu 0,5%.

Apesar do arrastar das negociações entre Londres e Bruxelas para as suas futuras relações comerciais, o índice bolsista britânico fechou o dia com uma tónica positiva devido ao impulso das empresas energéticas e farmacêuticas – com os investidores a preferirem focar-se nos estímulos à economia que se esperam nos EUA em vez de se centrarem tanto nos receios em torno do pós-Brexit.