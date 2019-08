Os mercados em números

PSI-20 cai 0,05% para os 4.823,27

Stoxx 600 recua 0,21% para os 371,62 pontos

Nikkei sobe 0,98% para os 20.655,13 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 1,6 pontos base para os 0,213%

Euro avança 0,07% para os 1,1170 dólares

Petróleo em Londres deprecia 0,82% para os 60,80 dólares por barril

Alemanha preocupa mercados europeus

As principais bolsas europeias seguem em terreno negativo, numa altura em que os receios acerca de uma recessão eminente se avolumam. A contribuir para as preocupações estão os dados divulgados pela maior potência europeia, a Alemanha: tal como era temido, o PIB alemão contraiu no segundo trimestre, penalizado sobretudo pela quebra nas exportações.

Apesar do recuo, que está ligado ao contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, nem tudo são más notícias. Pequim anunciou que dentro de duas semanas voltará às negociações com Washington, com o objetivo de atingir um acordo comercial. Com isto em vista, os Estados Unidos concederam adiar as tarifas previstas para o próximo mês até ao final do ano.





Contas feitas, o Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a perder 0,21% para os 371,62 pontos. As perdas mais expressivas registam-se no setor das matérias-primas, que desce mais de 1%, mas destacam-se ainda pela negativa o setor automóvel e da banca, que caem ambos na ordem dos 0,8%.