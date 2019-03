Europa aguarda palavras de Draghi

As bolsas europeias estão a negociar em ligeira baixa esta quinta-feira, 7 de março, aguardando pelas palavras de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), sobre o andamento da economia e o rumo da política monetária.





A expectativa que existe nos mercados atualmente é que a taxa de juro vai ficar inalterada, mas a revisão em baixa das previsões para o crescimento económico poderão dar espaço para o BCE lançar um novo programa de liquidez para os bancos europeus. Esse passo daria uma indicação de uma posição mais acomodatícia.



O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, segue a desvalorizar 0,31% para os 374,32 pontos, prosseguindo a queda registada em Wall Street e depois nas bolsas asiáticas. O setor automóvel e das matérias-primas são os que mais pesam neste momento.



O PSI-20 abriu em ligeira alta, mas neste momento já acompanha a tendência europeia. A bolsa nacional perde 0,18% para os 5.288,17 pontos.



Juros italianos de curto prazo tocaram no valor mais baixo desde a entrada do Governo

Os juros italianos a dois anos atingiram o nível mais baixo dos últimos sete meses num momento em que se aguarda o resultado da reunião do BCE. Caso se concretize o novo programa de liquidez para os bancos europeus, a banca italiana - que tem estado sob pressão - será uma das beneficiadas.



Além disso, a influenciar a negociação no mercado secundário estão os dados divulgados esta semana de que a economia italiana pode estar a recuperar melhor do que o esperado, após ter entrado em recessão técnica no final do ano passado.



Apesar de terem atingido esse mínimo no início desta sessão, os juros a dois anos estão agora a subir 3,2 pontos base para os 0,243%. Os juros a dez agravam-se 2,7 pontos base para os 2,618%.



Já os juros portugueses a dez anos estão a subir de forma mais ligeira: somam 0,6 pontos base para os 1,428%.



Euro sobe antes do BCE

Se o BCE der um sinal de que vai introduzir mais estímulos na economia, o euro pode ser um dos beneficiados nos mercados. Para já, a divisa europeia está a ganhar fôlego, mas o analista do Commerzbank, Thu Lan Nguyen, antecipa à Reuters que o euro pode ceder uma vez que os mercados já incorporaram a possibilidade do BCE ter um discurso mais acomodatício.



O euro segue a valorizar 0,06% para os 1,1313 dólares.

Segundo o American Petroleum Institute, os inventários norte-americanos aumentaram em 7,29 milhões de barris na semana passada. Esta é a maior subida em seis semanas. Contudo, houve uma queda das reservas de produtos refinados (gasóleo e gasolina), o que está a sustentar a cotação do barril nesta sessão.



O petróleo valorizou mais de 25% em janeiro e fevereiro devido à queda da produção dos países da OPEP, mas os ganhos têm estagnado. A queda da procura por petróleo por causa da travagem mundial e o aumento dos stocks nos EUA tem pressionado a cotação.





O crude, negociado em Nova Iorque, regista uma subida de 0,41% para os 56,45 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,56% para 66,37 dólares.