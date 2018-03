As bolsas europeias seguem em queda, pressionadas pelos receios em torno do aumento da regulação no sector tecnológico. Já o alívio de receios em torno da guerra comercial está a impulsionar o dólar. Os juros a 10 anos de Portugal voltaram a negociar em mínimos de três anos.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,86% para 5.328,81 pontos

Stoxx 600 desvaloriza 0,77% para 364,75 pontos

Nikkei perdeu 1,34% para 21.031,31 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,7 pontos base para 1,651%

Euro desce 0,13% para 1,2387 dólares

Petróleo deprecia 0,68% para 69,63 dólares por barril

Receios de maior regulação arrastam bolsas

As bolsas europeias iniciaram o dia com quedas, numa altura em que o sector tecnológico é dos mais afectados. A contribuir para estas descidas estão os receios em torno de maior regulação neste sector, depois dos escândalos que afectaram o Facebook e que revelaram a fuga de informação de mais de 50 milhões de contas. A contribuir para as quedas das bolsas continua também a incerteza em torno da tensão entre os EUA e a China sobre as tarifas às importações.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a perder 0,77% para 364,75 pontos, numa altura em que a generalidade dos índices europeus está a perder mais de 0,5%. E o PSI-20 não é excepção, ao cair 0,86% para 5.328,81 pontos, com 16 das 18 cotadas a negociarem com sinal vermelho.



Juros a 10 anos renovam mínimos de 2015

As taxas de juro implícitas na dívida portuguesa estão a cair na maior parte dos prazos, tendo já tocado no valor mais baixo desde Abril de 2015 na maturidade a 10 anos. A "yield" com este prazo desce 1,7 pontos base para 1,651%. Já os juros alemães com a mesma maturidade estão a descer 1,9 pontos para 0,485%. A contribuir para a descida dos juros na Europa está a perspectiva de manutenção da política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Isto a um dia de ser conhecida a taxa de inflação da Zona Euro de Março. O último dado conhecido refere-se a Fevereiro tendo a taxa descido de 1,3%, em Janeiro, para 1,1%.



Euro cai com alívio de receios em torno da guerra comercial

A incerteza sobre uma potencial guerra comercial ainda é elevada, mas o facto de ter sido revelado que os EUA e a China estão em negociações para chegarem a um acordo sobre as tarifas às importações aliviou os receios dos investidores. O que está a beneficiar o dólar face às principais congéneres. Assim, o euro segue a perder 0,13% para 1,2387 dólares.

Reservas dos EUA voltam a pressionar o petróleo

Os preços do petróleo voltaram às quedas, depois de ter sido revelado um relatório que aponta para um aumento das reservas petrolíferas dos EUA na semana passada. As previsões sugerem um aumento de 5,32 milhões de barris de petróleo na semana passada, o que corresponde a seis vezes a média estimada pelos analistas consultados pela Bloomberg. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a cair 0,68% para 69,63 dólares.

Ouro recua com fortalecimento do dólar

A subida da moeda americana acaba por retirar alguma atractividade aos investimentos em activos que negoceiam em dólares. Neste caso, sendo o ouro um activo considerado de refúgio, o alívio dos receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China também contribui para a sua queda. O ouro desce 0,37% para 1.340,04 dólares por onça.