Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,01% para 5.430,32 pontos

Stoxx 600 perde 0,42% para 373,40 pontos

Nikkei valorizou 0,99% para 21.591,99 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,8 pontos para 1,741%

Euro sobe 0,16% para 1,2358 dólares

Petróleo em Londres cai 0,36% para 69,22 dólares o barril

Bolsas europeias em queda

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quinta-feira, 22 de Março, penalizadas pelas receios dos investidores em torno da guerra comercial, numa altura em que o presidente dos Estados Unidos se prepara para anunciar novas tarifas sobre bens chineses, no valor de 60 mil milhões de dólares.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,42% para 373,40 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe ligeiros 0,01% para 5.430,32 pontos, animado sobretudo pela Nos. A operadora liderada por Miguel Almeida soma 0,97% para 4,79 euros.

Juros recuam na Europa

Os juros da dívida portuguesa estão a descer em todas as maturidades, acompanhando a tendência verificada na generalidade dos países do euro. A ‘yield’ associada às obrigações portuguesas a dez anos recua 1,8 pontos para 1,741%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, o alívio é de 3,0 pontos para 1,305%.

Em Itália, os juros descem 3,3 pontos para 1,900% e na Alemanha 2,4 pontos para 0,568%.

Libra em máximos de Fevereiro antes do BoE

A moeda britânica está a valorizar pela segunda sessão consecutiva face ao dólar, seguindo no valor mais elevado desde o início de Fevereiro. Esta evolução acontece no dia em que o Banco de Inglaterra (BoE) vai anunciar a sua decisão de política monetária, não sendo de esperar alterações nem na taxa de juro nem no programa de compra de activos.

A libra ganha 0,14% para 1,4161 dólares.

Petróleo alivia de fortes subidas

O petróleo está em queda nos mercados internacionais, depois de ter subido mais de 2% em cada uma das duas últimas sessões, impulsionado pelos dados que mostram que os inventários norte-americanos caíram na semana passada, tendo ficado abaixo da média de cinco anos pela primeira vez desde 2014.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,14% para 65,08 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 0,36% para 69,22 dólares.

Ouro mantém tendência positiva

O ouro está a negociar com sinal verde, depois de ter subido mais de 1,5% na sessão de ontem, animado pelo facto de a Fed ter mantido as suas projecções de três subidas este ano.





O metal amarelo ganha 0,04% para 1.332,73 dólares por onça, enquanto a prata valoriza 0,16% para 16,5973 dólares.