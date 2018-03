As bolsas europeias iniciaram a semana em alta, assim como o euro, a beneficiarem, sobretudo, da expectativa em torno de um não acelerar do ritmo de subida de juros.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,51% para 5.451,22 pontos

Stoxx 600 avança 0,20% para 379,01 pontos

Nikkei valorizou 1,65% para 21.824,03 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 1,3 pontos base para 1,876%

Euro cresce 0,2% para 1,2332 dólares

Petróleo cai 0,49% para 65,17 dólares por barril

Bolsas europeias sobem

As bolsas europeias iniciaram a sessão em alta, a prolongarem os ganhos registados na semana passada. A contribuir para este desempenho está o facto de os dados económicos dos EUA não apontarem para a necessidade de se acentuar o ritmo de subida de juros no país. Isto ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu (BCE) já se demonstrou comprometido em manter uma política de estímulos económicos por mais tempo.

O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a subir 0,20%, numa altura em que a maioria das bolsas europeias seguem com ganhos.



Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe mais de 0,5%, a beneficiar da subida superior a 2% da Nos, que está a reflectir o aumento dos resultados de 2017 e do dividendo que vai pagar aos seus accionistas.

Juros com ganhos moderados

As taxas de juro estão a subir ligeiramente em Portugal, enquanto descem, também ligeiramente, na Alemanha ou em Espanha. A taxa associada à dívida a 10 anos de Portugal está a subir 1,3 pontos base para 1,876%, num arranque de semana que será marcada pelo regresso de Portugal às emissões de longo e muito longo prazo. Já a "yield" associada à dívida alemã está a descer 0,3 pontos para 0,645%.

O mercado de dívida tem oscilado à espera de perceber se/quando haverá alterações à política monetária na Zona Euro. Na semana passada, o BCE decidiu retirar do discurso da referência de possível aumento do programa de compra de activos, o que inicialmente criou algum nervosismo entre os investidores. Contudo, o presidente da entidade, Mario Draghi, deixou claro que tão cedo não haverá mudanças no política, o que acabou por acalmar os receios dos investidores.



Euro sobe com dados dos EUA

Os indicadores económicos dos EUA apontam para que não haja necessidade de se acelerar o ritmo de subidas de juros no país, o que acaba por beneficiar o euro. A diferença de juros praticados nos dois lado do Atlântico já é significativa (0% na Zona Euro contra um intervalo entre 1,25% e 1,50% nos EUA). Quanto maior for a diferença ou a expectativa que esta diferença aumente, mais deverá subir o dólar, já que os investimentos nesta moeda tornam-se mais atractivos.

Petróleo alivia de ganhos

Os preços do petróleo estão a recuar, a aliviar parte dos ganhos da sessão de sexta-feira. O barril do Brent, negociado em Londres, subiu quase 3%, a beneficiar do facto de as refinarias dos EUA estarem a terminar o seu período de manutenção e a impulsionar a procura desta matéria-prima. Esta segunda-feira, o petróleo volta às quedas, ao perder 0,49% para 65,17 dólares em Londres.