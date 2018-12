Os mercados em números

PSI-20 cai 0,14% para 4.796,75 pontos

Stoxx 600 desce 0,35% para 346,01 pontos

Nikkei valorizou 0,62% para 21.506,88 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 0,1 pontos base para 1,666%

Euro avança 0,06% para 1,1312 dólares

Petróleo deprecia 0,12% para 60,21 dólares, em Londres

Bolsas caem pressionadas pelo abrandamento económico

Os últimos dados económicos conhecidos apontam para um abrandamento do crescimento mundial. E este factor tem pressionado a negociação bolsista, num contexto de grande incerteza em relação a vários factores, como o Brexit ou a guerra comerical.





"Tem havido uma reavaliação das perspectivas de crescimento e inflação para 2019, com a guerra comercial a parecer extremamente negativa", salienta à Bloomberg Steve Goldman, gestor de fundos da Kapstream Capital. "Vamos ver muita volatilidade", alerta.





Assim, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a descer 0,35% para 346,01 pontos, numa manhã marcada de vermelho por toda a Europa. E Lisboa não é excepção. O PSI-20 está a ceder 0,14% para 4.796,75 pontos, com a EDP a destacar-se ao cair mais de 1%.

Juros pouco alterados

As taxas de juro implícitas na dívida europeia seguem sem grandes oscilações, numa altura em que os investidores aguardam mais dados económicos. A "yield" da dívida portuguesa a 10 anos está a subir 0,2 pontos base para 1,666%, enquanto a taxa das obrigações alemãs está a crescer 0,1 pontos base para 0,253%.

Euro sobe… mas pouco

A moeda única europeia está a subir contra o dólar, ainda que os ganhos sejam tímidos. O euro está a apreciar 0,06% para 1,1312 dólares, num dia em que o Eurostat vai divulgar a inflação de Novembro (sendo a segunda leitura) e numa semana marcada pela reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA, onde se prevê que Jerome Powell anuncie mais um aumento de juros no país. Os investidores estão expectantes para saber se serão dados sinais sobre o futuro da política monetária americana. Isto numa altura em que começa a ganhar força a perspectiva de que a Fed não voltará a subir os juros em 2019.

Petróleo desce à espera da OPEP e dos seus aliados

Os receios em torno do excesso de oferta de petróleo, num contexto de abrandamento da economia, têm ditado a desvalorização dos preços do petróleo. Os investidores aguardam para perceber se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, como a Rússia, conseguirão cortar a produção de forma a fazer impulsionar os preços desta matéria-prima. Isto ao mesmo tempo que os EUA têm aumentado a sua produção. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 0,12% para 60,21 dólares.

"Commodities" em mínimos de ano e meio

As "commodities" estão a viver um final de ano duro, com os retornos das matérias-primas próximos de mínimos de Junho de 2017. O índice da Bloomberg que agrega várias "commodities" está a assim a descer para o nível mais baixo do último ano e meio. O petróleo tem sido pressionado pelos receios em torno do excesso de oferta, enquanto os metais têm assistido a descidas significativas, muito devido aos receios em torno do crescimento económico mundial.