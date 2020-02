Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,38% para 5.244,79 pontos

Stoxx 600 ganha 0,85% para 415,22 pontos

Nikkei valorizou 0,49% para 23.084,59 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 2 pontos para 0,286%

Euro recua 0,02% para 1,1058 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,83% para 54,90 dólares o barril

Bolsas europeias sobem pela segunda sessão

As bolsas europeias estão a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva, depois de os mercados chineses terem ganhado terreno esta terça-feira, no seguimento do selloff do arranque da semana.

Apesar de o coronavírus estar longe de estar controlado – o número de infetados na China já supera os 20 mil – os investidores estão confiantes de que as autoridades chinesas irão avançar com uma série de medidas de estímulo para contrariar os efeitos negativos do vírus na economia, e essa expectativa que está a motivar os ganhos.

Por outro lado, há ainda a expectativa de que a OPEP poderá agir para travar a queda dos preços do petróleo, o que está a contribuir para os fortes ganhos do setor das matérias-primas na Europa.

Com uma subida superior a 2%, este setor está a ajudar o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a valorizar 0,85% para 415,22 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,38% para 5.244,79 pontos, impulsionado sobretudo pelos ganhos do BCP, Galp Energia e Jerónimo Martins.

Juros em alta na Europa

Com os investidores a apostarem em ativos de maior risco, como as ações, as obrigações seguem com sinal negativo e, consequentemente, os juros em alta. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos avança 2 pontos para 0,286%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 1,7 pontos para 0,253%.

Em Itália, os juros a dez anos avançam 1,6 pontos para 0,963% e na Alemanha sobem 1,8 pontos para -0,427%.

Libra cai pelo segundo dia

A moeda britânica está a desvalorizar face ao dólar pela segunda sessão consecutiva, penalizada pelo braço-de-ferro que se avizinha entre o Reino Unido e a União Europeia. Ontem, foram divulgadas as linhas orientadoras para as futuras negociações comerciais que revelam já uma divergência entre as duas partes, e que deixam adivinhar dificuldades neste pós-Brexit.

Depois de ter deslizado 1,6% na sessão de ontem, a libra cai nesta altura 0,18% para 1,2972 dólares.

Petróleo sobe à espera da OPEP

O petróleo está a ganhar terreno nos mercados internacionais, antes da OPEP e seus aliados se reunirem de emergência esta terça-feira para discutir o impacto do coronavírus na procura global por petróleo.

O cartel poderá avançar com mais cortes na produção, o que está a ajudar a sustentar os preços, que já desceram quase 20% desde o início desta crise do coronavírus.

Em Londres, o Brent ganha 0,83% para 54,90 dólares, enquanto em Nova Iorque o WTI sobe 1,40% para 50,81 dólares.

Ouro perde brilho pelo segundo dia

Com a diminuição do apetite dos investidores por ativos de refúgio, o ouro está a brilho pelo segundo dia, com uma queda de 0,49% para 1.569,03 dólares. Já a prata valoriza 0,24% para17,7243 dólares.