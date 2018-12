As atenções estão hoje centradas na reunião da Reserva Federal dos EUA, esperando-se a quarta subida de juros do ano. As bolsas e o petróleo estão a recuperar ligeiramente das quedas das últimas sessões e a dívida portuguesa está a beneficiar com o acordo sobre o orçamento italiano.

Os mercados em números

PSI-20 avança 0,33% para os 4.718,30 pontos

Stoxx 600 sobe 0,12% para os 340,88 pontos

Nikkei desvalorizou 0,60% para 20.987,92 pontos

"Yield" 10 anos de Portugal recua 2,4 pontos base para 1,612%

Euro aprecia 0,36% para os 1,1402 dólares

Petróleo sobe 0,48% para 56,53 dólares por barril em Londres



Itália dá alívio à Europa

As principais praças europeias seguem a somar, num dia em que as atenções estão viradas para Bruxelas, pois as tréguas com Roma deverão ser formalizadas ainda esta quarta-feira. Após o fecho da última sessão, Itália anunciou que chegou a acordo com a Comissão sobre a proposta de orçamento, cerca de uma semana depois de ter aceitado baixar a meta do défice, tal como era exigido por Bruxelas.





Também na agenda dos investidores está a Reserva Federal dos Estados Unidos, que deverá anunciar a quarta subida da taxa de juro este ano, tal como era esperado, e deixar pistas sobre os planos para 2019.





O agregador Europeu de referência, o Stoxx 600, regista uma subida de 0,12% para os 340,88 pontos, depois de quatro sessões de quebras. O sector automóvel e da saúde destacam-se com as maiores subidas, no dia em que a farmacêutica britânica GSK anunciou a fusão com a rival Pfizer num negócio de saúde para o consumidor. Os títulos da GSK já somam mais de 7%.