Os mercados em números

PSI-20 desce 0,04% para 4.903,64 pontos

Stoxx 600 perde 0,34% para 356,89 pontos

Nikkei valorizou 0,4% para 22.351,06 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal alivia 0,2 pontos base para 1,833%

Euro recua 0,06% para 1,1387 dólares

Petróleo cede 0,10% para 59,45 dólares por barril, em Londres

Bolsas em queda à espera do G20

As bolsas europeias seguem com quedas, numa altura em que os investidores aguardam por desenvolvimentos em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Os líderes dos dois países vão encontrar-se durante o G20, cujas reuniões começam esta sexta-feira e se prolongam até sábado.

Donald Trump e Xi Jinping têm encontro marcado para sábado, e os investidores aguardam para saber se haverá acordo que ponha fim à guerra comercial.

Enquanto não há novidades, as bolsas europeias seguem em queda, com o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias a descer 0,34%.

Na bolsa nacional, o PSI-20 segue pouco definido, oscilando entre ganhos e perdas ligeiras.

Juros de Itália contrariam alívio na Europa

O dia é de alívio no mercado de dívida europeu. Os juros a dez anos da Alemanha estão a recuar 0,3 pontos base para 0,318%. Esta tendência está a ser acompanhada em Portugal, com a taxa, no mesmo prazo, a descer 0,2 pontos base para 1,833%. Já a Espanha, esta não regista alterações, seguindo nos 1,508%.

A excepção é Itália. Os juros da dívida a dez anos sobem 2,3 pontos base para 3,227%.

Dólar à espera de pistas sobre acordo EUA-China

A moeda norte-americana está a subir ligeiramente, numa sessão que deverá ser dominada pelo sentimento de cautela. Os investidores estão à espera de pistas sobre um possível acordo comercial entre os EUA e a China, com os responsáveis de ambos os países reunidos na cimeira do G20 que arranca esta sexta-feira.

A nota verde também está a recuperar depois de ter ficado sob pressão esta semana com o aumento das expectativas de que a Reserva Federal dos EUA deverá abrandar o ritmo de normalização da política monetária. O euro está a recuar 0,06% para 1,1387 dólares.

Petróleo cai apesar de perspectiva de acordo

O "ouro negro" está a recuar nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, cede 0,10% para 59,45 dólares, enquanto o West Texas Intermediate, em Nova Iorque, perde 0,39% para 51,25 dólares.

Os preços estão a cair apesar das expectativas dos investidores de que a OPEP e a Rússia devem chegar a algum tipo de acordo, na próxima semana, para reduzirem a produção de petróleo.

Fed pressiona ouro

O metal amarelo segue perto da linha de água, com os preços a recuarem 0,01% para 1.224,14 dólares por onça. Já a prata está a cair 0,05% para 14,3049 dólares.

O ouro acabou por ceder os ganhos depois de o dólar ter começado a apreciar e as minutas da mais recente reunião da Reserva Federal dos EUA terem revelado que os responsáveis devem subir as taxas de juro em Dezembro.