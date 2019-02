O mercado em números

PSI-20 perde 0,40% para os 5.094,48 pontos

Stoxx 600 recua 0,23% para os 358,91 pontos

Nikkei ganhou 0,46% para os 20.883,77 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal agrava 1 ponto base para os 1,651%

Euro perde 0,03% para os 1,1452 dólares

Petróleo sobe 0,73% para os 63,21 dólares por barril em Londres



Bolsas europeias invertem ciclo de ganhos

As principais praças europeias dividem-se entre o verde e o vermelho, mas o pendor é maioritariamente negativo, com o índice de referência europeu, o Stoxx600, a desvalorizar 0,23% para os 358,91 pontos. No Velho Continente, as cotadas do setor automóvel e das matérias primas são as que apresentam pior desempenho nesta segunda-feira, 4 de fevereiro. Isto, numa altura em que várias incertezas, do Brexit à guerra comercial, passando também pelo abrandamento económico, continuam a marcar a agenda.