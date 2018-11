Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,12% para 4.998,07 pontos

Stoxx 600 aprecia 0,8% para 364,92 pontos

Nikkei desvalorizou xxx% para xxx pontos (só na abertura)

"Yield" 10 anos de Portugal avança 0,03 pontos para 1,952%

Euro sobe 0,21% para 1,1241 dólares

Petróleo desce 0,94% para 69,46 dólares, em Londres

Bolsas europeias recuperam sustentadas pelas negociações entre China e EUA

As bolsas europeias estão a recuperar das quedas registadas na última sessão, num dia em que se aguardam desenvolvimentos em torno de Itália. Esta terça-feira, 13 de Novembro, é o último dia para que Roma faça chegar a Bruxelas uma nova proposta de Orçamento do Estado. O Governo italiano tem reiterado que não vai mudar as suas metas, fixando o défice em 2,4% do PIB. Já a Comissão Europeia considera que a proposta apresentada por Itália representa um "desvio claro e assumido". Pelo que os investidores aguardam pelos desenvolvimentos em torno deste processo.

A sustentar as bolsas estão as negociações entre os EUA e a China sobre as trocas comerciais, depois de o secretário de Estado americano, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, terem estado em negociações. As últimas notícias apontam para que Liu He esteja a preparar uma deslocação a Washington, o que está a aumentar a especulação em torno de um acordo comercial entre os dois países.

As bolsas europeias seguem assim com ganhos, numa altura em que o Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a apreciar 0,8% para 364,92 pontos.

Já na bolsa nacional, o arranque de sessão tem sido marcado por pouca definição, com o principal índice a variar entre ganhos e perdas. O PSI-20 segue agora a subir 0,12% para 4.998,07 pontos, numa altura em que os ganhos no retalho e na Altri conseguem sobrepor-se às quedas da Galp e do BCP.

Juros registam subidas ligeiras

As taxas de juro associadas à dívida dos países europeus seguem com ganhos ligeiros, num dia que será marcado pelos desenvolvimentos em torno da proposta de Orçamento de Itália. Assim, a taxa de juro associada à dívida a 10 anos de Itália é a que mais sobe, ao somar 3,7 pontos base para 3,475%. Já a taxa de Portugal aumenta 0,03 pontos para 1,952% enquanto as bunds sobem 0,02 pontos para 0,682%.

Euro recupera mas mantém-se abaixo de 1,13 dólares

O euro está a subir, interrompendo um ciclo de quatro quedas consecutivas. Na última sessão a moeda única caiu inclusivamente mais de 1%, tocando em mínimo de Junho de 2017, num movimento que reflecte os receios em torno de Itália, mas também do Brexit. A sessão de hoje está a ser de recuperação, com o euro a subir 0,21% para 1,1241 dólares.

Petróleo cai e negoceia abaixo dos 70 dólares em Londres

Os preços do petróleo chegaram a disparar na última sessão perante a perspectiva de cortes de produção por parte da Arábia Saudita já em Dezembro. Mas bastou que Donald Trump publicasse um tweet para inverter esta tendência e a matéria-prima regressar às descidas.

"Esperançosamente, a OPEP e a Arábia Saudita não vão cortar a produção de petróleo", escreveu Donald Trump no Twitter, assinalando que, na sua opinião, "os preços do petróleo deveriam ser muito mais baixos tendo em conta a oferta". Esta afirmação teve um impacto imediato no barril negociado em Nova Iorque, que deixou o terreno positivo e passou a negociar em baixa.

Os preços do petróleo estão a prolongar a tendência de queda esta terça-feira, com o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, a descer 0,94% para 69,46 dólares.

Ouro sobe a beneficiar da queda do dólar

Com alguma acalmia no mercado, o ouro está a beneficiar da descida do dólar contra as principais moedas. A subida não é acentuada (0,05%) e coloca o preço da onça nos 1.201 dólares. Esta é a primeira vez em oito sessões que o ouro sobe.