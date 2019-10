As bolsas europeias regressaram a terreno positivo numa sessão em que os investidores vão estar de olhos postos nos resultados dos bancos norte-americanos. A libra beneficia com as declarações de Barnier e o petróleo continua em queda.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,49% para 4.999,75 pontos

Stoxx 600 valoriza 0,61% para 392,06 pontos

Nikkei valorizou 1,87% para 22.207,21 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desce 2,1 pontos base para 0,148%

Euro desvaloriza cede 0,04% para 1,1023 dólares

Petróleo em Londres avança 1,84% para 60,19 dólares o barril

Bolsas regressam aos ganhos

As perspetivas mais favoráveis para um Brexit com acordo e o arranque da época de resultados empresariais nos Estados Unidos estão a animar as bolsas europeias, que regressam aos ganhos depois de terem iniciado a semana no vermelho.



O Stoxx600 valoriza 0,61% para 392,06 pontos, com todos os 19 setores do índice em alta, destacando-se o retalho e as viagens. Michel Barnier disse esta terça-feira no Luxemburgo que ainda é possível alcançar esta semana um entendimento com o Reino Unido para que aconteça um Brexit ordenado.





Alem do Brexit e dos desenvolvimentos sobre o acordo comercial parcial entre a China e os Estados Unidos, os investidores estão hoje de olhos postos no arranque da época de resultados nos Estados Unidos. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo vão revelar os seus números do último trimestre e a expectativa é grande. Os investidores querem perceber como estão a correr os negócios das empresas num contexto de guerra comercial entre os EUA e a China. E querem também perceber se as empresas vão deixar pistas sobre o que esperam até ao final do ano e em 2020. É este o foco, numa altura em que se espera que a Fed continue a dar uma ajuda.