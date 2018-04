As bolsas europeias iniciaram a sessão sem uma tendência definida, com os resultados das cotadas a condicionarem a negociação. Os investidores aguardam pelo fim da reunião do BCE para ouvirem as palavras de Mario Draghi.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,08% para 5.542,27 pontos

Stoxx 600 ganha 0,04% para 380,32 pontos

Nikkei valorizou 0,47% para 22.319,61 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,6 pontos base para 1,696%

Euro sobe 0,01% para 1,2162 dólares

Petróleo aprecia 0,23% para 74,17 dólares por barril em Londres

Resultados do primero trimestre condicionam bolsas

As bolsas europeias estão a reflectir os bons resultados apresentados por várias cotadas esta quinta-feira, como o caso da francesa Total e da holandesa Royal Dutch Shell. A travar o entusiasmo está o Deutsche Bank, que reportou uma quebra de 79% dos lucros no primeiro trimestre. Esta quebra levou a que o banco alemão anunciasse uma reestruturação na banca de investimento.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, sobe uns tímidos 0,04%, num dia que será marcado também pela reunião do Banco Central Europeu (BCE). Não se prevê qualquer alteração ao nível da política monetária na Zona Euro, esperando-se uma manutenção dos juros e do programa de compra de activos. Mas os investidores querem ouvir as palavras de Mario Draghi para perceber se o presidente do BCE deixará pistas sobre o futuro próximo.

Na bolsa nacional a tendência é de ganhos, com o PSI-20 a subir 0,08%, a aliviar parte da subida do arranque da sessão, a beneficiar dos ganhos da Jerónimo Martins, que aprecia cerca de 2%, depois de ter revelado um aumento dos lucros no primeiro trimestre, com os números a superarem as estimativas dos analistas.

Juros descem

As taxas de juro da dívida nacional descem, a aliviar da subida da última sessão, altura em que a taxa de juro associada à dívida a 10 anos de Portugal voltou a fechar acima dos 1,7%. A subida entre os juros dos países europeus tem sido generalizada, acabando por se reflectir também nos juros portugueses. A taxa de juro da bund está a descer 2,1 pontos para 0,613%.





Euro à espera de Draghi

Os investidores estão certos de que hoje não será anunciada qualquer alteração ao programa de estímulos do BCE. Mas as palavras de Mario Draghi, proferidas a partir das 13:30, serão determinantes para que os investidores encontrem pistas sobre o futuro próximo da política monetária. São estes os sinais que os investidores aguardam.