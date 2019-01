Os mercados em números

PSI-20 avança 0,83% para os 4.992,35 pontos

Stoxx 600 sobe 0,56% para os 349,46 pontos

Nikkei valorizou 0,96% para os 20.555,29 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 0,2 pontos base para 1,681%

Euro recua 0,10% para os 1,1457 dólares

Petróleo sobe 0,66% para 59,38 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias no verde à boleia da China

O principal agregador europeu, o Stoxx 600, voltou aos ganhos depois de uma única sessão em queda entre as últimas seis. O índice europeu segue a somar 0,56% para os 349,46 pontos, tendo já atingido um máximo de 13 de dezembro. O sentimento positivo é comum às principais praças europeias, num dia em que a China anunciou estímulos fiscais, alimentando a esperança de que estas medidas venham contrariar o recente abrandamento da segunda maior economia do mundo.

Por cá, o PSI-20 sobe 0,83% para os 4.992,35 pontos, impulsionado sobretudo pelos títulos da Jerónimo Martins. A retalhista aprecia mais de 4% depois de ter apresentado as vendas preliminares relativas a 2018, que mostraram um crescimento em linha com as estimativas dos analistas.

Juros de Portugal aliviam há cinco sessões

Os juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam esta terça-feira 0,2 pontos base para 1,681%. Esta é a quinta sessão de quebra consecutiva. Desde o dia 8 de Janeiro, os juros já aliviaram 14,2 pontos base. Na Alemanha a tendência é equivalente, com a taxa remuneratória para as obrigações com a mesma maturidade a recuar 0,6 pontos base para os 0,225%. O prémio da dívida portuguesa face à germânica situa-se, desta forma, nos 145,6 pontos base.

Libra escala com votação do Brexit na mira

A moeda britânica já sobe há três sessões, tendo acumulado uma valorização de 1,62% neste mesmo período. Esta terça-feira, dia 15 de janeiro, segue a somar apenas 0,05%, para os 1,2871 dólares, mas já chegou a ganhar 0,40%. Depois de ter sido adiada no final do ano passado, a votação do acordo do Brexit no parlamento britânico está agendada para esta terça-feira. Tudo aponta para que o documento seja rejeitado pela maioria dos deputados, embora May garanta que o acordo é o melhor possível e, nesse sentido, pediu aos deputados britânicos que dessem uma segunda oportunidade ao compromisso alcançado entre Londres e Bruxelas.

Petróleo de volta aos ganhos

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a cotar nos 59,38 dólares – uma subida de 0,66% que se segue a duas sessões consecutivas de quedas. A matéria-prima recupera perante previsões de que os inventários nos Estados Unidos terão sofrido uma redução ao mesmo tempo que os investidores voltam a ganhar apetite pelo risco, tendência visível na recuperação dos mercados acionistas.

Ouro perde o brilho para os mercados acionistas

O metal amarelo segue a perder 0,27% para os 1.288,22 dólares por onça, caindo pela primeira vez em três sessões. A quebra do ouro acontece numa altura em que os investidores voltam a virar-se para ativos de risco como os títulos acionistas, penalizando este refúgio.