Os mercados em números

PSI-20 soma 0,48% para 5.505,27 pontos

Stoxx 600 0,38% para 378,29 pontos

Nikkei valorizou 0,82% para 21.205,81 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desce 0,6 pontos base para 1,256%

Euro valoriza 0,04% para 1,1226 dólares

Petróleo em Londres avança 0,32% para os 68,04 dólares por barril

Negociações EUA-China e resultados da H&M impulsionam bolsas

As bolsas europeias seguem o desempenho positivo das congéneres asiáticas, com as ações a serem impulsionadas pelo otimismo com o desenrolar das negociações entre os Estados Unidos e a China.

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, regressa hoje à mesa das negociações em Pequim, tendo esta manhã efetuado comentários positivos sobre as conversações que vão continuar a decorrer. "Tivemos um jantar muito produtivo na noite passada, estamos ansiosos pelas reuniões de hoje", disse Mnuchin aos jornalistas. Fonte da Casa Branca fez entretanto saber que as conversações entre os Estados Unidos e a China deverão prolongar-se durante semanas ou até meses.

A Bloomberg noticiou entretanto que as delegações dos EUA e da China estão já a rever linha a linha do texto comum que poderá ser entregue a Donald Trump e a Xi Jinping para assinarem um acordo comercial entre as duas maiores economias.

O Stoxx600 avança 0,38% para 378,29 pontos e está a ser impulsionado sobretudo pela H&M, que dispara 14% depois da companhia sueca ter anunciado resultados que superaram as estimativas dos analistas. Em sentido inverso a alemã Tui afunda 9% depois de ter revelado que a suspensão dos voos com os aparelhos Boeing 737 MAX vai custar ao operador turístico 200 milhões de euros.

Em Lisboa o PSI-20 segue o desempenho positivo das praças europeias, registando a quarta sessão em alta (0,48% para 5.505,27 pontos). O índice está a ser impulsionado pela Jerónimo Martins e Galp Energia.

Juros aliviam de quedas

O sentimento positivo nos mercados acionistas também se deve à interrupção de tendência de queda acentuada nos juros da dívida soberana de diversos países, que estava a preocupar os investidores por reforçar os sinais de abrandamento da economia global.

Hoje a "yield" das obrigações alemãs a 10 anos avança 0,3 pontos base para -0,066%, na segunda sessão de subidas ligeiras depois do mínimo de outubro de 2016 fixado na quarta-feira. A taxa dos títulos portugueses com a mesma maturidade, que também atingiu mínimos esta semana, desce 0,6 pontos base para 1,256%.

Libra desce antes de mais uma votação sobre Brexit

O risco de ocorrer uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia está a aumentar todos os dias e a moeda britânica reflete este temor, estando esta sexta-feira a perder terreno face ao dólar e ao euro.

Esta sexta-feira o parlamento britânico vota pela terceira vez o acordo de May para o Brexit, sendo que a primeira-ministra ainda não garantiu os votos necessários para que desta vez não sofra mais uma derrota.

A libra está a descer 0,09% para 1,3032 dólares na terceira sessão seguida em queda e perde 0,15% para 1,1608 euros. No câmbio do euro face ao dólar a moeda europeia leva vantagem com um ganho ligeiro de 0,04% para 1,1226 dólares.

Petróleo com melhor trimestre em quase uma década

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, segue a somar 0,32% para os 68,04 dólares. Desde o início do ano a matéria-prima valoriza mais de 26%, um registo que suporta o melhor trimestre para o barril londrino desde setembro de 2009, ou seja, há quase uma década. As cotações da matéria-prima estão a beneficiar dos cortes prometidos e efetivados pela Organização de Países Exportadores de Petróleo, cujo efeito foi reforçado pela queda das reservas resultante das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão e à Venezuela. Estes fatores têm sido suficientes para contrariar o pessimismo dos investidores em relação à procura, na qual se perspetivava uma redução em consequência do abrandamento económico.

Minério de ferro dispara face ao desaire da brasileira Vale

O minério de ferro segue a subir 4,7% esta sexta-feira e deverá fechar o melhor trimestre desde 2016, depois de a mineira brasileira Vale SA ter revelado, esta quinta-feira, o impacto que a rutura de uma das suas barragens terá na venda da matéria-prima: deverá vender menos 75 milhões de toneladas este ano.