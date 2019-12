Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,27% para 5.141,11 pontos

Stoxx 600 ganha 0,59% para 409,83 pontos

Nikkei valorizou 1,01% para 23.529,50 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 6,4 pontos base para 0,456%

Euro recua 0,05% para 1,10 dólares

Petróleo em Londres valoriza 1,59% para 61,45 dólares por barril

Europa ganha à boleia da China

Os mercados europeus acordaram a negociar em alta, com o Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região a valorizar 0,59% para os 409,83 pontos.



A impulsionar o sentimento estão as notícias vindas da China, depois do país liderado por Xi Jinping ter divulgado dados relativos à indústria transformadora superiores ao esperado. O PMI, índice que mede o pulso à sáude da economia, subiu para 51,8 em novembro, de 51,7 no mês anterior, naquela que foi a mair expansão desde dezembro de 2016.





Estes números animadores afastam, por enquanto, os receios sobre o impacto que a guerra comercial com os Estados Unidos está a ter na economia da região. Na semana passada, o apoio do presidente do país, Donald Trump, aos manifestantes de Hong Kong pôs em causa a relação comercial com a China, mas para já, os investidores acreditam que o escalar de tensões entre os dois países pode ser evitado.Por cá, a bolsa nacional avança 0,27% para os 5.141,11 pontos, apoiada por todas as cotadas com maior peso no índice , com destaque para o Banco Comercial Português (+0,77% para 0,1975 euros) e para a Jerónimo Martins (0,86% para 14,62 euros).A EDP valoriza 0,14% para 3,675 euros, num dia em que o Negócios noticia que a empresa liderada por António Mexia vai arrancar com um investimento de 500 milhões de euros na rede de distribuição elétrica para "acelerar as redes inteligentes".Depois da queda da passada sexta-feira, precipitada pelo aumento recorde de produção nos Estados Unidos, hoje os preços do petróleo seguem em correção técnica. O preço do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, valoriza 1,59% para os 61,45 dólares por barril. O "crude" norte-americano acompanha este cenário e ganha 1,79% para os 56,16 dólares por barril.Esta semana, os investidores estão de olho na reunião da OPEP-Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que pode avançar ocm cortes na produção nos principais produtores. O ministro do Irão, que tem a pasta da produção, deu a indicação que estaria a ponderar avançar com novos cortes, que poderiam chegar aos 400 mil barris por dia entre os países que fazem parte do cartel e os seus aliados.Os juros da dívida de Portugal a dez anos têm a maior subida desde outubro, ao subirem 6,4 pontos base para os 0,456%, acompanhando a tendência europeia, com os juros de referência para a região, a "Bund" alemã, a subirem 6,9 pontos base para os -0,295%. A procura de ativos de maior risco está a penalizar o interesse nas obrigações soberanas europeias.

Euro e Libra depreciam

O euro vai depreciando 0,05% para os 1,101 dólares. A libra tem uma queda maior (-0,15% para os 1,290 dólares), depois de várias sondagens durante o fim de semana terem mostrado que a distança entre o Partido Conservador, do primeiro ministro britânico Boris Johnson, e o Partido Trabalhista, da oposição, diminuiu.

Ouro cai com mercados de ações em alta

O ouro, considerado um ativo de refúfio que tende a valorizar quando existe uma maior pressão vendedora nos mercados de ações, hoje deprecia 0,55% para os 1,101 dólares por onça, uma vez que hoje, o apetite pelo risco voltou a imperar nos índices bolsistas, devido aos números positivos da indústria chinesa.