Os mercados em números

PSI-20 cai 0,18% para 4.924,34 pontos

Stoxx 600 perde 0,12% para 382,44 pontos

Nikkei valorizou 0,99% para 21.587,78 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,8 pontos para 0,136%

Euro avança 0,08% para 1,0980 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,57% para 58,68 dólares o barril

Bolsas europeias com sinal vermelho

As bolsas europeias iniciaram o dia em alta ligeira, suportadas pelos dados que mostram que a atividade industrial da Alemanha subiu inesperadamente em agosto. Os números aliviaram os receios de uma recessão na maior economia europeia e impulsionaram as bolsas nos primeiros minutos de negociação.

Contudo, o sentimento rapidamente inverteu, e os principais índices europeus já seguem com sinal vermelho, com os investidores cautelosos devido à aproximação das negociações entre a China e os Estados Unidos. Como já foi confirmado pelas autoridades dos dois países, as conversações com vista a um acordo que ponha fim à guerra comercial serão retomadas, em Washington, esta quinta-feira, 11 de outubro.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,12% para 382,44 pontos, numa altura em que apenas o londrino Footsie mantém os ganhos ligeiros, com uma subida de 0,05%.

Na bolsa nacional, o PSI-20 cede 0,18% para 4.924,34 pontos, penalizado sobretudo pelo BCP, que desce 0,63% para18,90 cêntimos, e pela Galp, que desvaloriza 0,69% para 13,575 euros.

Juros portugueses abaixo dos espanhóis

Os juros das obrigações portuguesas continuam abaixo dos de Espanha, com a dívida nacional a beneficiar do resultado da melhoria do rating por parte da DBRS e dos resultados das eleições de domingo, que são vistos pelo mercado como um sinal de estabilidade e de continuação das políticas.

Ontem, os juros de Portugal baixaram os de Espanha no prazo a dez anos e assim continuam. Nesta altura, a yield das obrigações portuguesas no prazo de referência sobe 0,8 pontos para 0,136%, enquanto em Espanha o avanço é de 0,9 pontos para 0,140%.

Na Alemanha, os juros agravam-se em 0,8 pontos para -0,569% e em Itália sobem 2,3 pontos para 0,871%.

Euro volta aos ganhos

Depois de ter desvalorizado ligeiramente face ao dólar na sessão de ontem, o euro voltou aos ganhos esta terça-feira, a beneficiar dos dados positivos sobre a produção industrial na Alemanha. Este indicador subiu 0,3% em agosto, depois de dois meses consecutivos de contração, aliviando os receios em torno da maior economia da Europa.

Nesta altura, o euro soma 0,08% para 1,0980 dólares.

Petróleo recupera de mínimos de quase dois meses

O petróleo está a valorizar nos mercados internacionais, depois de ter atingido o valor mais baixo em quase dois meses, animado pela possibilidade de as conversações entre os Estados Unidos e a China gerarem progressos na relação comercial entre os dois países.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,45% para 52,99 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, avança 0,57% para 58,68 dólares.

Ouro em alta ligeira

O ouro está a registar uma subida muito ligeira, depois de duas sessões de perdas, com o mercado a aguardar com cautela pelo regresso dos Estados Unidos e China à mesa das negociações. Isto depois de um novo episódio de tensão entre os dois países, com os Estados Unidos a incluírem oito tecnológicas chinesas na sua lista negra devido a violações dos direitos humanos.

Nesta altura, o metal precioso soma 0,02% para1.493,85 dólares.