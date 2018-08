Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,79% para 5.504,46 pontos

Stoxx 600 ganha 0,49% para 382,93 pontos

Nikkei desvalorizou 0,32% para 22.199,00 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,3 pontos base para 1,842%

Euro recua 0,15% para 1,1421 dólares

Petróleo sobe 0,14% para os 71,93 dólares por barril

Bolsas europeias sobem com expectativa de negociações entre China e EUA

As bolsas europeias arrancaram a semana com ganhos, a beneficiar da expectativa de que as negociações entre Pequim e Washington acalmem a guerra comercial entre os dois países.

A imprensa internacional revela que responsáveis da China e dos EUA vão sentar-se à mesa das negociações entre 21 e 22 de Agosto, antes de entrarem em vigor tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China. E a expectativa de que cheguem a um acordo para pôr termo à guerra comercial é elevada. Esta segunda-feira destaca-se ainda por ser o dia em que a Grécia põe fim a oito anos de resgate financeiro.

A semana será ainda marcada pela reunião de Jackson Hole, onde estarão os principais responsáveis da Reserva Federal (Fed) dos EUA.

Na bolsa nacional, as subidas das acções do BCP e do grupo EDP estão a contribuir para os ganhos do principal índice nacional.

Juros caem na Europa

As taxas de juro estão em queda na generalidade dos países europeus, num dia marcado pelo fim do programa de resgate da Grécia. As taxas de juro implícitas na dívida a 10 anos de Portugal estão a descer 1,3 pontos base para 1,842%. Já os juros associados à divida alemã estão a registar subidas ligeiras, com os investidores a não sentirem necessidade de se refugiarem em activos considerados seguros, como é o caso da dívida alemã. O prémio de risco da dívida de Portugal recua assim para 152,5 pontos base.

Expectativa de subida de juros nos EUA pressiona euro

As minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) serão conhecidas esta semana, e a expectativa é que sejam deixados sinais de que o preço do dinheiro nos EUA deverá voltar a aumentar na próxima reunião. Os responsáveis só decidirão no dia 20 de Setembro, mas já esta semana deverão ser dadas pistas sobre o futuro da política monetária dos EUA. Além da publicação das minutas, vai ainda decorrer a reunião de Jackson Hole, onde estão os principais responsáveis da Fed.





Petróleo na linha-de-água perante "braço de ferro"